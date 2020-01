„The Art of Solo“: Festival für Königsdisziplin der Musik

Kufstein – Wenn es um Kultur geht, scheute man sich in Kufstein noch nie davor, mal etwas zu riskieren. Beethoventage, Kufstein Unlimited, Operettensommer oder der Bau eines großzügigen Saals für ein ambitioniertes, aber letztlich doch von Amateuren geführtes Theater sind dafür nur einige Beispiele (die Kostenfrage bleibt hier absichtlich ausgeklammert). Es verwundert also nur wenig, dass man sich 2020 an neue Materie wagt: Mit einem zweitägigen Musikfestival im Mai rückt der Kufsteiner Verein KlangFarben Solokünstler ins Rampenlicht – klanglich weit vom Mainstream entfernt. 14 Musiker zeigen am 1. und 2. Mai bei „The Art of Solo“, wie es möglich ist, im Alleingang einen ganzen Konzertsaal zum Schwingen zu bringen.

Solo-Auftritte sind die „Königsdisziplin der Musik“, sagt Vereinsobmann Michael Litzko. „Es gilt, alleine, mit dem eigenen Programm ein Publikum zu überzeugen.“ Mit KlangFarben versucht das Team rund um Litzko und Harald Steger seit sieben Jahren neue Strömungen der Musik zu erfassen und zu präsentieren.

Für das Festival holen sie internationale Größen wie den US-amerikanischen Organisten Jamie Saft (wieder) nach Kufstein, der das zweitägige Event mit einem Konzert auf der Heldenorgel (1. Mai, 16 Uhr) eröffnen wird. Als reisender Trompeter machte sich Toshinori Kondo weltweit einen Namen. Der Japaner bespielte mit seinem Projekt „Blow the Earth“ außergewöhnliche Naturschauplätze wie Machu Picchu in Peru oder den Mount McKinley in Alaska und wird im Kufsteiner Kultur Quartier Free-Jazz, Rock und elektronische Musik fusionieren.

Am zweiten Tag wird Ian Ethan Case demonstrieren, was passiert, wenn geschickte Finger auf eine 18(!)-saitige Gitarre treffen. Mit einem Loop-Gerät, seiner Stimme und Elektronik wird der vielfach ausgezeichnete deutsche Jazzer Theo Bleckmann orchestrale Klangwelten erschaffen. Dem Folk verschrieben hat sich die österreichisch-walisische Singer-Songwriterin Alicia Edelweiss, als Virtuose am Kontrabass soll Youtube-Star Adam Ben Ezra das Publikum begeistern (volles Programm in der Faktbox bzw. online auf www.klangfarben-kufstein.com).

Mit einem Budget von 30.000 Euro können die Veranstalter durchaus mit Formaten in größeren Städten mithalten. Knapp ein Drittel kommt aus der öffentlichen Hand, Stadt und TVB spendieren jeweils 4500 Euro.

Programm 1. Mai: 16 Uhr: Eröffnungskonzert mit Jamie Saft auf der Heldenorgel. 16.30 Uhr: Popsongs von Anja Thaler, Unterer Stadtplatz (kostenlos). Im Kultur Quartier: 17 Uhr: Musik aus elektronischen Elementen von Jochen „Yoshi" Hampl. 18 Uhr: ?Alos, verbindet Black Metal mit experimenteller Performance. 19 Uhr: Jo Quail, international renommierte Komponistin und virtuose Cellistin. 20 Uhr: Eraldo Bernocchi zaubert selbstkreierte Stücke aus Noise, Rock, Jazz, Metal, World- und Filmmusik. 21 Uhr: Japans begnadeter Trompeter Toshinori Kondo. 22 Uhr: amerikanischer Jazz-Star Jamie Saft auf der Hammondorgel. 2. Mai: 16 Uhr: Adix, Avantgarde Pop aus dem Bezirk Kufstein, Unterer Stadtplatz (kostenlos). Im Kultur Quartier: 17 Uhr: Blues von Al-Cook. 18 Uhr: Folksängerin Alicia Edelweiss vereint Musik und Poesie. 19 Uhr: schwedisches Klang-Gezitter aus Sound-Art, Noise und Pop von Fågelle. 20 Uhr: Bandura-Spieler Ivan Thalenko. 21 Uhr: Ian Ethan Case, Fingerpicking und doppelhalsige Gitarre. 22 Uhr: Kontrabass-Phänomen und Youtube-Star Adam Ben Ezra. An beiden Tagen findet im Anschluss an das letzte Konzert eine Jam-Session im Kultur Quartier statt. Workshops gibt es mit Jochen Hampl (Indische Rhythmik und Polyrhythmik) und Ian Ethan Case (Komposition mit Loopgerät). Tickets online unter www.klangfarben-kufstein.com, beim TVB Kufsteinerland, der Stadt Kufstein oder bei Papier+Bücher Ögg.

„Großzügig“ nennt das auch TVB-Geschäftsführer Stefan Pühringer, wenn man bedenkt, dass man mit Weltmusik, neuer Musik und diversen Strömungen des Jazz kaum Massen anspricht. Man sehe darin eine mediale Wertschöpfung, erklärt Pühringer. Das Festival soll in den nächsten Jahren wachsen, dafür brauche man auch den „Rückhalt der Bevölkerung“. Deswegen habe man sich entschieden, einen Teil der Konzerte kostenlos am Unteren Stadtplatz anzubieten. „Hochkultur trägt sich selten über Besucherzahlen“, plädiert Kufsteins Kulturreferent Klaus Reitberger für alternative Angebote.