Bäume in Wiesing für freie Sicht gefällt?

Wiesing –Für einige Wiesinger kam es überraschend. Plötzlich wurden im Bereich des Gewerbegebietes zahlreiche Bäume gefällt. Der natürliche Sicht- und Lärmschutz in Richtung Autobahn ist verschwunden. Für die einen ist unverständlich, warum die Bäume weg mussten. Für die anderen ist der Grund offenbar: „Damit man einen der Betriebe dort auch von der Autobahn aus gut sehen kann. Da geht’s um Werbung. Und mancher hat eben einen Promi-Bonus“, heißt es.

Diesen Vorwurf weist Asfinag-Pressesprecher Alexander Holzedel entschieden zurück: „Die Umsetzung erfolgte auf Basis klarer, wissenschaftlich belegter Vorgaben und Erkenntnisse.“ Laut ihm wurden die Holzarbeiten in Abstimmung mit der Bezirksforstinspektion, der Bezirkshauptmannschaft und der Gemeinde Wiesing durchgeführt. Anhand eines Baumkatasters der Asfinag habe man auf einer Fläche von rund 5300 Hektar österreichweit jeden einzelnen Grünstreifen neben Autobahnen und Schnellstraßen mit Sträuchern und Bäumen von einem Experten untersuchen lassen. Dabei wurden laut Holzedel auch technische Untersuchungen zur Messung der Standfestigkeit etc. gemacht. Gefällt werde trotzdem nur in Abstimmung mit den Behörden und Gemeinden. (emf)