Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Wien, Leoben –Nach Ibiza-Affäre, Spesen-Skandal und den zahlreichen (rassistischen und deutschnationalen) Einzelfällen will FPÖ-Parteiobmann Norbert Hofer seiner Partei ein neues Profil einer modernen Rechtspartei geben. Zum Auftakt der hierfür einberufenen zweitägigen Parteiklausur in Leoben wurden weitreichende Personalentscheidungen im Personalmanagement bekannt gegeben. Die beiden Generalsekretäre Harald Vilimsky und Christian Hafenecker wurden abberufen. Beide Parteimanager waren in den vergangenen Monaten für die externe und interne Kommunikation der Partei verantwortlich.

Ein Nachfolger wurde gestern Abend schon gefunden. Der niederösterreichische Nationalratsabgeordnete und Landesparteisekretär Michael Schnedlitz (35) wird Generalsekretär. Schnedlitz ist Vertrauter des niederösterreichischen Landesparteichefs Udo Landbauer und Vizebürgermeister von Wiener Neustadt. Der Parteivorstand folgte einstimmig dem Vorschlag von Parteichef Norbert Hofer. Schnedlitz habe in seiner politischen Karriere „große Dynamik bewiesen und wichtige Erfolge erzielt“. Der Schritt auf Bundesebene sei ein „logischer Schritt in seiner konsequenten Entwicklung“, so Hofer.

Laut einem Dossier von „SOS Mitmensch“ soll Schnedlitz bei einer Kundgebung im Jahr 2016 explizit die rechtsextremen Identitären erwähnt haben mit den Worten: „Liebe Identitäre Bewegung, ich begrüße euch recht herzlich in Wiener Neustadt! Hier seid ihr herzlich willkommen!“ Zuletzt hatte die FPÖ versucht, sich von der rechtsextremen Bewegung zu distanzieren.

Hafenecker und Vilimsky bemühten sich zuvor, ihren Rückzug als einen freiwilligen darzustellen. Es sei an der Zeit, an eine jüngere Person zu übergeben, sagte Hafenecker. Auch Vilimsky betonte, er sei 14 Jahre lang in dieser Funktion tätig gewesen. Es sei also sein Wunsch gewesen abzutreten.

Hafenecker, der seit Mai 2018 Generalsekretär an der Seite Vilimskys war, will weiterhin stellvertretender Landesobmann der Freiheitlichen in Niederösterreich sein, wie er betonte. Zudem werde er eine „wesentliche Rolle im Parlamentsklub“ der FPÖ spielen.

Vilimsky wiederum erklärte, der wahrscheinlich längstgediente Generalsekretär einer Partei in Österreich gewesen zu sein. „Daher war es mehr als an der Zeit zu übergeben.“ Auch er betonte wie Hafenecker, diesen Schritt immer wieder aufgeschoben zu haben, zuletzt aufgrund der Parteikrise, die durch das Ibiza-Video verursacht wurde. Vilimsky sah sich nach der Spesenaffäre rund um den früheren Parteiobmann Heinz-Christian Strache interner Kritik ausgesetzt.

Neben seinem internationalen Engagement will sich der Europaabgeordnete (seine Funktion als FPÖ-Delegationsleiter im EU-Parlament will Vilimsky behalten) aktiv in den Wiener Wahlkampf einmischen.