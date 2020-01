Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Die Projektliste umfasst unter anderem Kindergarten- und Schulneubauten sowie hohe Investitionen in Straßen und Wege, für die künftig eine weitreichende 30-km/h-Beschränkung gelten soll. Das Millionenprojekt der Wassergenossenschaften mit Erschließung neuer Quellen sichert die Versorgung für viele Jahrzehnte. Gemeinsam mit Sanierung und Neuverlegung des Abwassersystems erfolgt der bereits begonnene Lichtwellenleiter-Ausbau (Anm.: LWL) für schnelles Internet. Die Erweiterung des Alten- und Pflegeheims soll die Lebensqualität der Bevölkerung ebenso sichern wie neue Spielplätze, plateauübergreifende Schulprojekte und das gemeinsame Jugendzentrum, der neue Musikpavillon und die Förderung des Kultur- und Vereinslebens. Kauf und Sanierung der Kapelle in See tragen dem Wunsch der Bevölkerung nach „religiöser Heimat“ Rechnung. Dank der neuen Ortstafeln gibt sich die Gemeinde nun auch namentlich zu erkennen.