Tirol Kliniken bleiben bei Nacht-Zuschlag

Innsbruck –Das Terminaviso verließ das Büro von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) Freitagmittag am 20. Dezember, vier Tage vor Heiligabend. Darin wurde kurzerhand zu einer Enquete unter dem Titel „Aktuelle Themen und Herausforderungen in der Pflege“ geladen. Ein detailliertes Programm werde Anfang Jänner nachgereicht, hieß es. Die Veranstaltung findet bereits am 15. Jänner statt, wie gestern bekannt wurde. Ein knapp bemessener Zeitraum, blickt man auf die Vielzahl an offenen Fragen, die sich zum Thema Pflege gerade in den vergangenen Monaten aufgestaut haben.