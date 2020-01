Aktion scharf gegen 10.000 illegale Freizeitwohnsitze

Innsbruck, Kufstein –Wenn die Konjunktur abflaut, rückt der Wirtschaftsstandort in den Mittelpunkt. So auch bei der Klausur der schwarz-grünen Landesregierung in Kufstein. Doch den Tirolern brennen seit Jahren auch die hohen Kosten fürs Wohnen unter den Nägeln. In der aktuellen TT-Umfrage erwarten sich nicht weniger als 81 Prozent der 600 Befragten endlich wirksame Maßnahmen für leistbares Wohnen. Dazu gehört freilich die Preisdämpfung bei den Immobilien – Wohnungen und Grundstücken.