Transit-Bilanz polarisiert, NEOS für Plebiszit

Auch 2019 kletterte das Lkw-Transitaufkommen auf der Brennerroute unaufhaltsam in die Höhe. Wie berichtet, zählte die Asfinag an der Hauptmautstelle Schönberg in Summe 2,469 Millionen Lkw-Fahrten. Ein Plus im Vergleich zum Vorjahr von knapp zwei Prozent, wenngleich die Steigerung nicht mehr so rasant ausfiel wie noch im Jahr 2018.