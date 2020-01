Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Bestellung von Tirols Landespolizeidirektor Helmut Tomac zum Generalsekretär des Innenministeriums hat eine Kettenreaktion in Gang gesetzt. Ein Teil der Auswirkungen wurde am Mittwoch präsentiert. So übernimmt Edelbert Kohler, bisher Tomacs Stellvertreter, das Amt seines Vorgängers. „Ich hatte eigentlich andere Pläne, aber nun freue ich mich auf die Herausforderung“, so der neue Polizeidirektor. Christian Schmalzl, zuletzt Leiter des Rechtsbüros der Landespolizeidirektion, folgt Kohler als stellvertretender Polizeidirektor nach. Noch keine Erwähnung fand bisher, dass Tomac nicht der einzige ranghohe Tiroler Polizist ist, den der Ruf nach Wien ereilt hat. Auch Johannes Freiseisen, bisher Leiter der Sicherheits- und Verwaltungspolizeilichen Abteilung, soll in die Bundeshauptstadt wechseln. Und zwar als Kabinettsmitglied im Innenministerium. Was weitere Personalrochaden in Tirol zur Folge haben wird.

Walter Pupp und seine Nachfolgerin Katja Tersch. © Vanessa Rachlé / TT

Tomac sieht sein neues Amt als „Bindeglied zwischen der Politik und professioneller polizeilicher Arbeit“. Dass die Position des Generalsekretärs (Stichwort Peter Goldgruber und die Affäre rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung) immer wieder in der Kritik stand, „hatte seine Gründe“, so der scheidende Landespolizeidirektor: „Man kann es besser machen.“

Tomac, Kohler und Schmalzl waren nicht die Einzigen, die sich und ihre neuen Positionen Mittwochmittag im zweiten Stock der Landespolizeidirektion der Öffentlichkeit präsentierten. Auch Walter Pupp war da, allerdings aus anderen Gründen. Für den „Chefermittler“ heißt es nach 15 Jahren an der Spitze des Landeskriminalamtes und 40 Jahren im Polizeidienst Abschied nehmen. „Eine Ära geht damit zu Ende“, zollte der neue Generalsekretär seinem langjährigen Mitstreiter Respekt: Auch die Bevölkerung habe Pupp als „Kämpfer gegen die Kriminalität“ wahrgenommen.

Edelbert Kohler und Helmut Thomac. © Vanessa Rachlé / TT

Pupp wird keinen Nachfolger, sondern eine Nachfolgerin haben. Mit Katja Tersch übernimmt erstmals in Österreich eine Frau die Leitung eines Landeskriminalamtes: „Aber nicht, weil Tersch eine Frau ist, sondern weil sie fachlich und persönlich dafür geeignet ist“, streute Pupp seiner bisherigen Stellvertreterin Rosen. Tersch kündigte an, noch mehr als bisher auf Prävention zu setzen: „Um Verbrechen nicht nur zu bekämpfen, sondern schon vor der Ausführung zu verhindern.“ Außerdem will sie in der Kriminalarbeit „Brücken zu modernen Methoden und Techniken schlagen“.

Die seit 19 Jahren in Tirol lebende Niederösterreicherin hat sich im Rennen um den LKA-Chefsessel erwartungsgemäß durchgesetzt. Ihr Mitbewerber, der Innsbrucker Kripo-Chef Christoph Kirchmair, könnte aber demnächst als ihr Stellvertreter von der Kaiserjägerstraße an den Inn­rain ins Landeskriminalamt übersiedeln. Dort steht übrigens eine weitere Personal­entscheidung an. Denn mit Christoph Hundertpfund wird demnächst der zweite Stellvertreter Walter Pupp in den Ruhestand folgen. Als Favorit für Hundertpfunds Nachfolge gilt Gerhard Su­chentrunk – der stellvertretende Leiter der polizeilichen Personalabteilung könnte das neue LKA-Führungstrio komplett machen.

Zumindest offiziell noch nicht entschieden ist, ob auch auf die Innsbrucker Polizisten Veränderungen zukommen. Denn Stadt-Polizeikommandant Martin Kirchler hat sich bereits im September für die Leitung der verwaisten Abteilung A1, zuständig für Organisation, Strategie und Dienstvollzug, in der Landespolizeidirektion beworben. Der Schwazer gilt als Wunschkandidat des bisherigen Landespolizeidirektors. Allerdings hat Kirchler mit Erich Lettenbichler, derzeit Leiter der Polizei-Einsatzabteilung, einen hochkarätigen Mitbewerber. Und der wird angeblich von der Personalvertretung favorisiert. Unterm Strich eine Pattsituation, die jetzt im Innenministerium in Wien entschieden wird.