Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Völs, Rum –21,4 Mio. Euro im Finanzierungshaushalt umfasst der Budgetplan für 2020, den der Völser Gemeinderat unlängst einstimmig beschlossen hat. Nach den großen finanziellen Herausforderungen rund um die 2019 eröffneten „Gesundheitsdienste Völs“ kommen auf die Marktgemeinde erneut erhebliche Investitionen zu – diesmal vor allem im Bereich Kinderbetreuung: Der bestehende Kindergarten West wird abgerissen, im Neubau am selben Standort finden künftig sechs Kindergarten- und vier Krippengruppen Platz. Das Bieterverfahren in Form eines Totalunternehmerwettbewerbs ist beendet, die Vergabe erfolgt laut BM Erich Ruetz im Jänner-Gemeinderat.

Im Sommer muss der Kindergarten in Container auf der nahen Pfarrwiese übersiedeln. Dann beginnen die Bauarbeiten, die bis zum Frühjahr 2022 abgeschlossen sein sollen. Die geschätzten Gesamtkosten inklusive Einrichtung betragen 5,9 Mio. Euro, heuer ist eine Million budgetiert.

Das neue Sportplatzgebäude (Gesamtkosten ca. 3 Mio. Euro), das im März rechtzeitig zur neuen Fußballsaison fertig sein soll, scheint im Budget 2020 mit 2,16 Mio. Euro auf. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Erweiterung des bestehenden Urnenfriedhofs um 720.000 Euro.

Investitionsbedarf bringt die veränderte Bestattungskultur auch in einer weiteren Großgemeinde des Bezirks mit sich, nämlich in Rum: Dort sind für die Erweiterung der Urnengräber sowie die Wegesanierung am Friedhof 450.000 Euro eingeplant.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Mit 21,3 Mio. Euro ist der Finanzierungshaushalt ähnlich hoch wie jener in Völs, ein großes Bauvorhaben wie das im Vorjahr eröffnete Sport- und Bewegungszentrum steht in Rum heuer jedoch nicht an. In Neu-Rum werden allerdings die Leitungsumlegungen im Zuge des Gesamtprojekts Regionalbahn fortgesetzt, dafür sind heuer rund 500.000 bis 600.000 Euro erforderlich.