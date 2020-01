Haie geben Torhüter-“Touristen“ Darling noch eine letzte Chance

Von Alex Gruber

Innsbruck –Die 2:4-Niederlage in Znojmo am Dienstagabend wollte Haie-Oberhaupt Günther Hanschitz nicht an Darling-Vertreter Rene Hube­r aufhängen. Bei zwei Gegentreffern sah das 22-jährige Eigengewächs aber nicht gut aus. Fakt ist: Das Risiko, ohne etatmäßigen Back-up-Keeper in die Saison zu gehen, macht sich auf keinen Fall bezahlt.

Die Kritik richtet sich dieser Tage aber in erster Linie an den prominentesten Neuzugang, der in Tschechien aufgrund einer leichten Zerrung fehlte – die Berufsauffassung von Stanley-Cup-Sieger Scott Darling wird der eines Eishockey-Profis nicht immer gerecht. „Wenn du jeden Tag für fünf Stunden in eine Basketball-Arena gehst, glaubst du, ein Basketball-Profi zu sein. Aus der Wahrnehmung wird oft die Realität. Seine Welt heißt momentan Instagram und er glaubt, dass er ein Tourist ist“, kann Headcoach Rob Pallin mit Darlings Einstellung nicht viel anfangen: „Natürlich bin ich nicht zufrieden mit ihm. Es liegt jetzt aber alles auf dem Tisch und wir müssen eine Entscheidung im Sinne des Teams treffen“, sagte der 53-jährige Amerikaner gestern, nachdem er schon ein klärendes Gespräch mit Darling („Ich glaube, dass er die Kurve kriegen kann“) geführt hatte und vor einem „Krisengipfel“ mit Günther Hanschitz stand. Die Message „Wir brauchen einen starken Goalie“ ist ohnehin unmissverständlich.

Auch Hanschitz grübelte vor dem Vieraugengespräch mit Pallin darüber, wie sich der Knoten bei Darling lösen lässt. Bei einer vorzeitigen Vertragsauflösung und Verpflichtung eines neuen Goalies („Was gibt der Markt überhaupt her?“) würde sich die entscheidende Frage nach der Finanzierbarkeit stellen. Mit dem derzeitigen Status quo und nach sechs Niederlagen in Serie (Torverhältnis 6:29) kann man sich aber sicher nicht Richtung Qualifikationsrunde bewegen. Sofern man die Play-off-Chance am Leben erhalten und die Saison nicht vorzeitig abhaken will.

Am späten Nachmittag fand die sportliche Führung dann zu einer zeitlich begrenzten Entscheidung: „Wir geben ihm eine letzte Chance. Er muss zeigen, dass er dem Team helfen kann“, führte Hanschitz aus: „Das Trainerteam ist gefordert, das in die richtigen Bahnen zu lenken. Das habe ich deutlich klargestellt.“