Radlader bestellt: Schwazer ging Internetbetrügern auf den Leim

Schwaz – Mehrere tausend Euro hat ein 28-Jähriger aus dem Bezirk Schwaz an Internetbetrüger verloren. Ende Dezember bestellte der Mann aufgrund eines Inserates auf einer Internetplattform bei einer vermeintlichen Landmaschinenfirma einen Radlader. Laut Polizei hatte er bereits in der Vergangenheit problemlos bei der Firma eingekauft. Nach kurzem Mailverkehr überwies der Unterländer einen hohen vierstelligen Betrag auf ein polnisches Konto. Als er einen weiteren Betrag in dieser Größenordnung für die Lieferung überweisen sollte, wurde der 28-Jährige misstrauisch. Er bemerkte, dass es sich bei der Mailadresse nicht um jene der tatsächlichen Firma handelt. Der zweiten Aufforderung zur Überweisung kam er nicht nach.Stattdessen erstattete er Anzeige. (TT.com)