Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Drei Jahre und drei Monate Haft musste ein Oberländer nach Brandstiftung an 13 Stadeln bereits verbüßen. 2017 war der heute 32-Jährige wieder aus dem Gefängnis entlassen worden. Schon 2018 hatte dann frühmorgens ein Stadel samt Wohnhaus in Mils bei Imst zu brennen begonnen. Mit Glück schafften es die Bewohner im Nachthemd noch aus dem verqualmten Haus. Nach langem Leugnen gestand der Rückfällige im Oktober am Landesgericht, dass er wohl in sein „altes Muster verfallen“ sei. Die Geschworenen sprachen den Mann darauf von Mordversuch frei, verhängten aber für Brandstiftung vier Jahre Gefängnis. Zudem widerriefen sie die 2017 nachgesehene Freiheitsstrafe von 13 Monaten. Staatsanwältin Nina Härting berief gegen das Strafausmaß. Das Oberlandesgericht (OLG) musste deshalb gestern entscheiden. Auch wenn sich der Verurteilte nun in psychologischer Behandlung befindet, gab der OLG-Senat der Berufung statt. Somit wurde die Haftstrafe von vier auf viereinhalb Jahre erhöht. Der enorme Schaden, die Gefährdung von Menschen und deren nachfolgendes Leben in Notunterkünften bewogen zur Straferhöhung.