Buschfeuer: 1,25 Milliarden tote Tiere, weitere sollen abgeschossen werden

Canberra – In den verheerenden Bränden in Australien sind nach Angaben der Umweltschutzorganisation WWF bereits mehr als eine Milliarde Tiere umgekommen: Etwa 1,25 Milliarden Tiere seien nach Schätzungen des WWF Australien direkt oder indirekt durch die Feuer getötet worden, teilte die Umweltorganisation am Mittwoch in Berlin mit. Bisher war in verschiedenen Berichten die Rede von 480 Millionen verbrannten Tieren gewesen.