Sportausschuss Lienz: „Förderungen weiterleiten“

Lienz –In der Stadt Lienz gibt es allein Dutzende Sportvereine. Im Jahr 2019 hat die Stadt Sportförderungen von insgesamt 90.000 Euro zur Verfügung gestellt. Eine Hälfte dieses Geldes entfiel auf die beiden größten Vereine, nämlich Rapid Lienz und den Eishockeyclub UEC. Weitere 46.500 Euro wurden an jene 42 Vereine ausgeschüttet, die im Vorjahr um Unterstützung angesucht haben.

Jedem Verein steht ein Sockelbetrag von 400 Euro zu, pro Sektion werden weitere 40 Euro gewährt. Der Behindertensport nimmt an überdurchschnittlich vielen Bewerben teil, die Sportler sind dabei erfolgreich. Mehrere tausend Euro an Förderung erhalten etwa auch der Tennisclub TCL und die Sportunion. Der Schachclub ist in der Nachwuchsarbeit sehr aktiv, auch die Sportkegler weisen regelmäßig Erfolge nach.