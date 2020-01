Info-Offensive für Gewerbetreibende im Außerfern

Auch im heurigen Jahr lädt die Bezirkshauptmannschaft Reutte Gewerbetreibende wieder zu Betriebsanlagensprechtagen ein. Dabei stehen Sachverständige aus den Bereichen Gewerbetechnik, Recht, Brandschutz, Arbeitnehmerschutz und Lebensmitteltechnik den Unternehmern zur Seite. So bietet sich beispielsweise für Wirte und jene, die ein Wirtshaus übernehmen wollen, die Gelegenheit, unkompliziert Informationen für ihren Betrieb oder eine geplante Übernahme zu erhalten.

Bezirkshauptfrau Katharin­a Rumpf: „Durch die Fülle an verschiedenen Bereichen, zu denen der Bevölkerung Informationen zur Verfügung stehen, können Wege nach Innsbruck oftmals gespart und vorhandene Synergien in der Bezirkshauptmannschaft Reutte genutzt werden. Wir freuen uns bereits auf viele weitere Gespräche und hoffen, dass dieses Angebot weiter so intensiv genutzt wird wie bei den neun Sprechtagen im vergangenen Jahr."