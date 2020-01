Die Zukunft des Skisports ist digital

Kitzbühel –Der Wintersport ist beliebt und aktuelle Zahlen belegen, dass er in den vergangenen fünf Jahren sogar an Popularität zugenommen hat. Doch es stehen viele Herausforderungen vor der Wintersportindustrie. Die Firma Mastercard wollte es genauer wissen und hat die „Delphi-Studie“ bei Sascha L. Schmidt, Direktor des WHU-Zentrums für Sport und Management in Düsseldorf, in Auftrag gegeben. Sie wurde mit 46 internationalen Experten der Wintersportindustrie verfasst und gestern im Rahmen des Mountain Peak Summit präsentiert.