Jetzt im Video: Sportgrößen diskutierten beim Sportgipfel in St. Anton

Zum zweiten Mal steigt in St.Anton dieser Tage der Sportgipfel: Dabei kam es bereits heute zu einer hochkarätigen Diskussion mit dem Thema „Olympiasieg, Weltmeistertitel, begehrter Society-Gast — und was kommt danach?“. Dabei haben unter anderem die Tiroler Formel-1-Legende Gerhard Berger so wie die Ex-Skifahrer Elisabeth Görgl und Mario Matt über dieses Thema diskutiert.