Schwerer Skiunfall am Wilden Kaiser, Mädchen in Kitzbühel verletzt

Ellmau, Kitzbühel – Ein Skiunfall in der Skiwelt Wilder Kaiser im Gemeindegebiet von Ellmau hat am Mittwoch zwei Schwerverletzte gefordert. Wie die Polizei berichtete, war ein 67-jähriger Österreicher mit einer 59-jährigen Deutschen kollidiert. Während der Mann mit dem Hubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen wurde, wurde die Frau in das Krankenhaus St. Johann gebracht.