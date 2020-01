Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Washington, Teheran – Die Spannung war riesig vor der Ansprache an die Nation inmitten des eskalierenden Iran-Konflikts. Und Donald Trump ließ sich Zeit. Knapp eine halbe Stunde Verspätung hatte der US-Präsident, als er am Tag nach den iranischen Raketenangriffen auf US-Stützpunkte im Irak im Weißen Haus ans Mikrofon trat.

„Wir hatten keine Opfer, alle unsere Soldaten sind in Sicherheit und es entstand nur minimaler Schaden an unseren Militärstützpunkten“, sagte der von seinen Generälen flankierte Präsident über die Raketenangriffe. Der Iran scheine nachzugeben, „was eine gute Sache für alle Beteiligten und eine sehr gute Sache für die Welt ist“.

Fest steht: Trump hat keinerlei Interesse an einem Krieg mit dem Iran. Der Präsident hat die US-Militäreinsätze im Nahen Osten und in Afghanistan immer wieder scharf kritisiert und will US-Soldaten eigentlich nach Hause holen. Ausgerechnet im Wahljahr 2020, in dem Trump eine zweite Amtszeit anstrebt, einen Krieg mit dem mächtigen Gegner Iran anzuzetteln, kann ihm eigentlich nur schaden.