Brandmelder verhinderten in Niederthai bei Brand Schlimmeres

Niederthai – Brandmelder haben am Mittwoch in einem Wohnhaus in Niederthai bei einem Brand Schlimmeres verhindert: Gegen 20 Uhr schlug die Rauchmeldeanlage im ersten Stock eines Wohnhauses an. Der Hausbesitzer war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht zuhause. Feriengäste, die die Rauchmeldeanlage hörten, verständigten ihn aber umgehend. Dadurch konnte der Mann die Feuerwehr alarmieren, die den Brand sofort löschte.