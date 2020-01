Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Vanessa Herzog: Es war ein unglücklicher Saisonstart und mental eine Herausforderung, da das System im Spitzensport sehr fragil ist. Auch der zweite Weltcup in der B-Gruppe war nicht hilfreich. Am Start funktioniert das System seit Japan aber wieder.

Mit welchen Erwartungen gehen Sie nun in Heeren­veen das Projekt Titelverteidigung an?

Welche Details fehlen noch, an denen Sie zuletzt im Inzell-Training gefeilt haben? Wie viel Luft ist gefühls­mäßig nach oben noch drin? Ist eines der (Saison-)Ziele auch, die 37 Sekunden am 500er zu knacken und am Saisonende in Salt Lake City auf Weltrekordjagd zu gehen?