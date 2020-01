Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Der RB-Leipzig-Legionär wird verdächtigt, in der Nacht auf 4. Jänner eine 26-jährige Salzburgerin vergewaltigt zu haben. Christoph Rother, Sprecher der Staatsanwaltschaft Salzburg, bestätigte der APA, dass gegen den Fußballer ein Ermittlungsverfahren läuft.

Zu dem Vorfall soll es in einer Wohnung in Salzburg gekommen sein, in der sich mehrere Personen befanden. Dort soll der Profifußballer eine 26-jährige Frau vergewaltigt haben. Details zu den Vorwürfen nannte Rother unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht.