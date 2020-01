Daniel Gebhart de Koekkoek: Schwebend ins neue Jahr

Innsbruck — Alles begann mit durch den Raum fliegenden Hauskatzen. 2019 platzierte er Alpakas in teppichbodenweiche Retro-Architekturen. Für heuer lässt Daniel Gebhart de Koekkoek Afghanenhunde in schicken Hotelpools schweben. Dass der Tiroler Fotokünstler nicht nur schön bizarre Kalender realisiert, wird bei der Durchsicht seines ?uvre sofort klar: Er lichtete schon die japanische Tuningszene ab, knipste eine Serie mit professionellen Bodybuildern, begleitete einen Tirolerabend mit der Kamera — und überrascht mit ganz unklassischen Blicken.

Dabei begann die Arbeit des Miemingers als Pressefotograf: Von Tirol zog de Koek­koek nach Wien. Um kurz darauf für ein Praktikum bei Magnum Photos nach New York zu wechseln. Die ersten Aufträge für den Autodidakten ließen nicht lange auf sich warten. Gezeigt wurden seine Fotos wie auch jene von Künstlerkollegen nebenbei in der selbst betriebenen Wiener Galerie (Atelier de Koek­koek).

Inzwischen konzentriert sich de Koekkoek, heute in Berlin lebend, voll und ganz auf seine eigene Arbeit: Nach konkreten Aufträgen, etwa für Marken wie BMW, Hornbach, Mercedes-Benz oder für das Magazin Monocle, realisierte er Fotoserien, die in Heften wie Office oder Punkt Magazine Platz finden. De Koekkoek fährt vor allem deshalb zweigleisig, weil er sich nicht von öffentlichen Mitteln abhängig machen lassen will. „Für Förderungen bin und war ich immer schon zu ungeduldig", erklärt er. Aufträge ermöglichen Unabhängigkeit. So konnte der Künstler seine Fotos in diversen Ausstellungen unterbringen.