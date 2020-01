Nach Unfall in Luttach: Leichname nach Deutschland überführt

Bozen, Innsbruck – Nach dem Verkehrsunfall in Luttach in Südtirol mit sieben Toten sind die Leichname am Mittwoch nach Deutschland überstellt worden. Die Staatsanwaltschaft hatte zuvor die sterblichen Überreste freigegeben. Indes befand sich ein Verletzter im Krankenhaus Bozen nach wie vor in einem kritischen Zustand. Jener eines weiteren Patienten in Bruneck galt hingegen als stabil.