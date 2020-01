Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Eine Arbeit, die Freude bereitet, wünschen sich auch Menschen mit Behinderung. Die Werkstätte Kirchbichl und die Integrative Beschäftigung in Hopfgarten suchen stets neue Kooperationsfirmen, die diese Träume ein Stück weit erfüllen können. So wie bei Andreas Auer. Er arbeitet zwei Tage pro Woche in der Firma Maschinenbau Klingler in der Wildschönau mit. Was so selbstverständlich klingt, ist für den jungen Mann mit Behinderung die Erfüllung eines großen Traumes. „Ich helfe beim Schneiden und beim Sortieren. Ich räume auch zusammen und bringe den Metallabfall nach draußen", berichtet Auer. Er kümmert sich um kleinere Aufgaben, für die kaum wer Zeit hat.