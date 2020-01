Nachhilfe rechtzeitig angehen: Kurse von BFI und AK in Lienz

Lienz –Von Montag, 10. Februar, bis Donnerstag, 13. Februar, können Schülerinnen und Schüler ab der fünften Schulstufe Nachhilfekurse im Berufsförderungsinstitut (BFI) der Arbeiterkammer (AK) besuchen. Damit soll schon in der Mitte des Schuljahres vorgesorgt und ein schlechtes Jahreszeugnis verhindert werden. Unterrichtet wird in Kleingruppen. Zur Auswahl stehen die Fächer Mathematik, Deutsch, Englisch und Rechnungswesen. Die Kurse finden in den Räumen des BFI im Dolomitencenter Lienz statt und beginnen jeweils um 8.30 Uhr. Die zehn Unterrichtseinheiten pro Fach kosten für Kinder von AK-Mitgliedern 60 Euro.