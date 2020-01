Tiroler Gstrein trumpft auf: „Für mich gibt es derzeit nur Vollgas!“

Die Bestandsaufnahme nach vier Torläufen liest sich desaströs. Kein Sieg, kein Podestplatz und aus den beiden Torläufen im neuen Jahr steht gerade einmal ein Top-Ten-Platz zu Buche. Für diesen sorgte Johannes Strolz als Zehnter in Madonna di Campiglio. Nicht minder betrüblich der Blick auf die Slalomgesamtwertung: Nur Michael Matt (12.) und Marco Schwarz (15.) finden sich unter den Top 15 wieder. So steht es schwarz auf weiß in den Ergebnislisten. Das sind die unverrückbaren Fakten. Und doch ist es noch (!) nicht an der Zeit, eine rot-weiß-rote Slalomkrise herbeizuschreiben, wenngleich die Alarmglocken bereits schrillen.

Michael Matt war im Flutlichtklassiker von Madonna nur ein Schatten seiner selbst und verpasste als 33. das ­Finale. Und das drei Tage nachdem er in Zagreb auf dem Weg zu einem möglichen Triumph ausgeschieden war. Wie kann es sein, dass der im Training überragende und bislang nicht für Nervenschwäche bekannte Arlberger derart unkonstant abliefert? Selbst Marko Pfeifer, der vor nicht einmal einem Jahr nach dem österreichischen Dreifachsieg im WM-Slalom von Aare (Hirscher vor Matt und Schwarz) als Ausnahmetrainer geadelt wurde, steht vor einem Rätsel. Es scheint, dass Matt sich zu sehr in Abstimmungsdetails verliert. Pfeifer: „Michael sollte sich wieder mehr aufs Skifahren konzentrieren.“

Die Ausnahme von dieser Regel hieß am Mittwochabend Johannes Strolz. Der Vorarlberger, auch schon 27, durfte als Zehnter sein bestes Weltcupergebnis bejubeln. Der Europacupgesamtsieger des vergangenen Winters steht sinnbildlich dafür, wie schnell das Pendel in die andere Richtung ausschlagen kann. Bereits am Wochenende in Adelboden (Samstag Riesentorlauf, Sonntag Slalom) hat das ÖSV-Team die nächste Chance – Zeit, dass sich was dreht.