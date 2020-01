Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Vom 10. bis 19. Jänner 2020 finden in Tirol die Winter World Masters Games, eine Weltmeisterschaft für Hobbysportler über 30 Jahre, statt. Zwei der Bewerbe werden auch in Kitzbühel ausgetragen. Am Schattberg wird auf der HS42 gesprungen und im Sportpark finden die Curlingbewerbe statt. Das Skispringen wird vom Kitzbüheler Ski Club durchgeführt.

Am Sonntag, 12. Jänner, ab 10 Uhr wird am Schattberg gesprungen. Es sind auch drei Damen genannt; der älteste Teilnehmer ist 80 Jahre alt. Zuschauer sind dabei herzlich willkommen, für Verpflegung ist gesorgt. Die Siegerehrung und die Medaillenvergabe finden am selben Tag um 16 Uhr beim Sportpark Kitzbühel statt. Gleichzeitig werden die Curler empfangen. Hier finden die Wettbewerbe im Sportpark ab Sonntag täglich bis zum 17. Jänner statt. Die Spiele beginnen um 8 Uhr und gehen bis in den späten Abend hinein.

Einen Tag vorher, am Samstag, 11. Jänner, ist der Nachwuchs am Zug, oder besser gesagt am Sprung. Um 14 Uhr findet ebenfalls auf der Schattbergschanze der Goldi Cup statt. Alle Kinder (Mädchen und Buben) zwischen 5 und 10 Jahren sind dazu eingeladen, das Skispringen zu probieren. Andreas Goldberger wird sie bei den ersten Schritten begleiten. Einfach mit Alpinski und Helm kommen. Die Anmeldung ist unter www.goldi-cup.at noch möglich. (TT)