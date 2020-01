Alte Briefe gefunden: Kein Happy End bei Suche nach Schwarm der Jugend

Die Vorgeschichte: Die damals 17-jährige Anni Böhm aus der Oberpfalz hatte einen 20-jährigen Außerferner namens Roland Sch. kennen und wohl auch sehr, sehr schätzen gelernt, der mit seinem Tiroler Bekannten Max ins Deutsche auf Besuch mitgekommen war. Als Max seinen eigenen „Besuchsgrund“ ins Inntal „wegheiratete“, riss auch das zarte Band zwischen Anni und Roland – vermeintlich. Denn was Anni nicht wusste, war, dass der junge, damals 20-jährige Außerferner ihr weiterhin Briefe geschrieben und sie gebeten hatte, sich doch zu melden. So aber nahm das Leben für beide einen anderen Lauf. Anni Böhm heißt nun Eichenseer, lebt weiter in der Oberpfalz und hat selbst Familie. 52 Jahre später, als Annis hochbetagte Mutter im vergangenen Herbst ins Altenheim musste, machte sie sich daran, deren Hausstand aufzulösen. Dabei stieß sie auf die von ihrer Mutter versteckten an sie gerichteten Briefe.