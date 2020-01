Italien muss bei EURO 2020 wohl auf Jungstar Zaniolo verzichten

Österreichs Handball-Team wurde am Donnerstagvormittag, einen Tag vor der EM-Auftaktpartie gegen Tschechien in der Wiener Stadthalle, in der Hofburg von Bundespräsident Alexander van der Bellen empfangen. „Wir sind schon alle sehr gespannt“, betonte das Staatsoberhaupt mit Blick auf die erstmals in drei Ländern – Österreich mit Wien und Graz, Norwegen und Schweden – austragene EURO 2020.