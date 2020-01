“Zukunftswerkstatt“: Die Welt auf den Kopf stellen, um sich selbst zu finden

Innsbruck –„Zukunftswerkstatt“ nennt sich ein österreichweit neues Angebot der Jesuiten in Innsbruck, das sich an junge Erwachsene im Alter von 18 bis 30 Jahren richtet: Im Gebäudekomplex des Jesuitenkollegs in der Sillgasse entstehen derzeit großzügige Räume für junge Menschen – „besonders für jene, die vor wichtigen Entscheidungen stehen, die nach Matura oder Studium nicht wirklich wissen, was sie machen sollen, einen Ort der Stille und Ruhe suchen oder diverse Brüche erlebt haben und jetzt nochmals über ihr Leben nachdenken wollen“, erklärt Pater Helmut Schumacher. Der 44-Jährige leitet neben der Zukunftswerkstatt bereits das Jugendzentrum MK.