Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Lienz –Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Bereits am Mittwoch haben Pistenraupen Hindernisse auf der FIS-Weltcuppiste am Hochstein aufgeschoben. Morgen gibt es dann gehörig Nervenkitzel, und zwar bei Sportlern und Zuschauern gleichermaßen. Stürze fangen die Athleten gekonnt ab.

Das winterliche Downhill-Radrennen „Ride Hard On Snow“ geht in seine neunte Ausgabe. An die 70 Teilnehmer erwarten die Veranstalter vom Verein Free Ride Osttirol. Markus Senfter zeichnet für die Organisation verantwortlich. „Unser Rennen ist Teil des österreichischen Schneefräsn-Cups“, erklärt Senfter. „Doch nur bei uns müssen die Biker einen Kurs mit zusätzlichen Steilkurven und Sprüngen bewältigen. Spektakulär, was die jungen Fahrer leisten.“