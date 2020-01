Brisante Beschwerde für Sportvereine: Kampf um Golfer-Privatsphäre

Innsbruck, Wörgl — Im Juli hatte der Tiroler Golfverband (TGV) die Landesmeisterschaften für Schüler und Jugendliche veranstaltet. Wie die Jahre zuvor waren dabei von den jungen Sportlern Bilder beim Wettkampf angefertigt worden. Laut einem Elternpaar beteiligter Kinder dazu auch noch ein Video, das letztlich zur Untermauerung einer disziplinären Maßnahme gedient haben soll. Was die Eltern übersehen haben könnten: Schon bei der Ausschreibung hatte der TGV darauf hingewiesen, dass „zum Zwecke der Darstellung der Veranstaltung Fotos sowie Filmausschnitte erstellt werden, die auf den vom TGV betriebenen Websites, sozialen Medien sowie in Printmedien veröffentlicht werden können". Mit der Teilnahme an dieser Veranstaltung würden somit die Teilnehmer auch der Datenverarbeitung gemäß Artikel 6 der Datenschutzverordnung zustimmen.