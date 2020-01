Harsche Kritik an Koalition eint Innsbrucks Opposition

Innsbruck –Was die Innsbrucker Stadtregierung kann – sich einträchtig zum Start ins neue Jahr bei einer Pressekonferenz präsentieren –, das kann die Opposition auch. Auf Initiative der FPÖ trafen sich gestern die fünf übrigen Fraktionen im Gemeinderat und – wie sollte es auch anders sein – wetterten gegen die Koalition. Konkrete Leuchtturmprojekte fehlten logischerweise auch hier. Zu stark sind die Trennlinien innerhalb der Oppositio­n. Vereint ist man in der Ablehnung der Regierungsarbeit. Ein völlig normaler Vorgang, der in Innsbruck aber durchwegs scharf formuliert wird.

Die Vertreter der Parteien ließen insgesamt kein gutes Haar an BM Georg Willi und der Viererkoalition. FPÖ-KO Markus Lassenberger sagte in Richtung der Regierung: „Sie möchten gerne, können es aber nicht.“ Nach den „Prestige­projekten“ der Vergangenheit könne man sich nichts mehr leisten. „Wenn die Stadt mit Ende des Jahres 180 Millionen Euro Schulden hat, dann kann mir niemand mehr erzählen, dass Innsbruck gut dasteht.“

Lassenberger kritisierte den „Reinfall“ beim Bergsilvester und stellte die Sicherheitsthematik in den Fokus seiner Fraktion für die kommenden Monate. Das Bettelverbot soll wieder eingeführt und die Alkoholverbote beibehalten werden, so die Blauen.

Eine Regierung „mit Handbremse“ attestiert NEOS-GR Julia Seidl der Koalition. Sie sagt: „Wir stehen budgetär an der Wand. Es gibt keinen Plan, wie wir die Schulden zurückzahlen sollen.“ Es verschwind­e alles in Arbeitsgruppen, bemängelt Seidl, die an knapp 60 derartige Arbeitskreise glaubt. „Ich habe auch keine Ahnung, wo diese Stadtregierung eigentlich thematisch hinwill.“