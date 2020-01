Harry und Meghan: Von der Hoffnung des Königshauses zu Außenseitern

Canberra – Wilde Kamele sind in der Dürre des entlegenen Hinterlands von Australien zu einer derartigen Plage geworden, dass sie aus Hubschraubern heraus abgeschossen werden. Nach Angaben der örtlichen Verwaltung wurden am Donnerstag etwa 1500 Tiere getötet, 10.000 könnten es noch werden. Auf dem Gebiet der Ureinwohner, das im Bundesstaat South Australia liegt, machten die extreme Dürre und Hitze den Tieren zu schaffen.

Die Kamele seien auf der Suche nach Wasser in Siedlungen und Dörfer vorgedrungen und hätten dort Schäden angerichtet. Sie durchbrachen Zäune, warfen Wassertanks um und zerstörten Nahrungsvorräte, wie der Chef des dünn besiedelten Verwaltungsgebiets, Richard King, der Deutschen Presse-Agentur sagte. Ihm zufolge dauert die Dürre auf dem Aborigine-Land nun schon 18 Monate. Es sei das erste Mal, dass die Kamele in der Gegend in so großer Zahl getötet würden. Die Regierung des Bundesstaates hatte dies gebilligt.