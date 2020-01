Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Wien — Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer weist die Analyse des türkis-grünen Pakts durch Politikwissenschafter Anton Pelina als falsch zurück. Pelinka erkennt ein schwarz-blaues Regierungsprogramm mit grüner Spielwiese. „Wenn es tatsächlich so wäre, wie Pelinka behauptet, hätte ich dem Abkommen nicht zugestimmt", betont Maurer.

Sie verweist darauf, dass die Grünen eben nur 14 Prozent an Wählerstimmen bekommen haben und so nicht überall eine grüne Handschrift sichtbar machen konnten. „Wir hätten auch gerne das Frauenressort erhalten. Aber ich kann Sie beruhigen: Wir werden in unseren Ressorts feministische Politik machen", sagte die Klubchefin im Gespräch mit der Tiroler Tageszeitung.