Mehrere Frauen von 50-Jährigem in Mayrhofen sexuell belästigt

Mayrhofen – Mehrere Frauen sind Mittwochabend in einem Lokal in Mayrhofen im Zillertal von einem offenbar betrunkenen 50-jährigen Deutschen unsittlich berührt worden. Der Mann wurde daraufhin von einem Security-Mitarbeiter aus dem Lokal entfernt und dabei leicht verletzt. Ermittlungen in dem Fall sind im Gange. (APA)