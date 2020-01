Mazda 3: Lieber schön und innovativ als geladen

Stummerberg –Mit dem Strom schwimmen – das liegt Mazda nicht wirklich: Der japanische Hersteller gibt sich traditionell viel Mühe, sich mit seinem Angebot von den Mitbewerbern in wenigstens einer wichtigen Diszi­plin abzuheben. Die aktuelle Mazda3-Generation ist ein Paradebeispiel dafür, insbesondere in der Schrägheckvariante. Mit seiner einzigartigen Silhouette unterscheidet sich das Fahrzeug deutlich von den segmentüblichen Angeboten der Konkurrenten – auch wenn die meisten mittlerweile auf eine leicht coupéförmig geschwungene Dachlinie setzen. Mazda verzichtet hier auf zarte Andeutungsversuche, sondern beschert dem Hinterwagen einen pikanten Schnitt, was der Formensprache nützt und dem Laderaum schadet. Der ist mit 330 bis 1026 Litern bescheiden ausgefallen angesichts einer Fahrzeuglänge von immerhin 4,46 Metern. Aber offenbar kalkuliert der Hersteller damit, dass Mazda3-Interessenten wenig Wert auf Sperrgut-Transport legen, mehr dagegen auf ein auffälliges Erscheinungsbild.

Unrecht geschähe dem Design- und Entwicklungsteam dann, wenn wir ihm vorwürfen, lediglich Blendwerk entworfen zu haben – der Mazda3 hat den Anspruch, nicht nur optisch zu verführen, sondern auch technisch zu beeindrucken. Das gelingt allemal mit dem eingebauten Zweiliter-Skyactiv-X-Benzinmotor. Der Vierzylinder arbeitet mit einer Technik, die bisher, in Serienfahrzeugen zumindest, lediglich Dieselfabrikaten vorbehalten war: der Selbstzündung. In bestimmten Lastbereichen entzündet sich das Benzin-Luft-Gemisch tatsächlich von selbst, um einen möglichst effizienten Umgang mit dem Treibstoff zu erzielen.

In der Konsequenz punktet das Aggregat mit hoher Leistung (180 PS), ausreichendem Drehmoment (224 Nm ab 3000 Touren) und einem akzeptablen Spritverbrauch (7,1 Liter im TT-Test mit Schwerpunkt Gebirgsstraßen). In Verbindung mit dem Sechsgang-Handschalter agiert das Triebwerk angemessen schnell und höchst kultiviert. Der Stimmigkeit dienen ein ausgewogen abgestimmtes Fahrwerk und eine direkt-präzise Lenkung – sowie ein traktionsfreundlicher Allradantrieb.

Technisch und optisch hat der Mazda3 also schon reichlich Überzeugungsarbeit geleistet – doch das allein genügte nicht. Letztendlich ist es die Kombi aus Innenausstattung und Fahrerassistenzsystemen in Relation zu einem vertretbaren Preis, die den Kompaktwagen Sympathien gewinnen lässt. Ist schon das Basismodell mit dem Level GT recht üppig bestückt, trumpft der Testwagen mit GT+ in Verbindung mit einigen Zusatzpaketen (Sound, Premium, Tech) auf: Zu den Highlights zählen unter anderem eine Bose-Soundanlage mit zwölf Lautsprechern, ein 360-Grad-Umgebungsmonitor, ein Querverkehrswarner vorne, Vollleder-Equipment, eine Zweizonen-Klimaautomatik, beheizbare Vordersitze, ein beheizbares Lederlenkrad, ein Head-up-Display und ein 8,8 Zoll großes Farbdisplay für das Infotainmentsystem. Als fair empfinden wir in diesem Zusammenhang den ausgelobten Preis von 33.830 Euro.