Kinderarzt rät zu später Impfung gegen Influenza

Ehenbichl –Die Grippewell­e hat Tirol in diesem Winter so früh und so heftig wie selten zuvor erwischt. Vor Weihnachten mussten sogar zwei Schulen geschlossen werden, da so viele Kinder am Influenzavirus erkrankt waren. Primar Jörg Franke, Leiter der Abteilung für Kinderheilkunde, Jugendmedizin und Neonatologie am Bezirkskrankenhaus Reutte, ruft Eltern dazu auf, ihre Kinder auch jetzt noch impfen zu lassen. „Obwohl sich die Situation über die Feiertage vorerst entspannt hat, steht der Höhepunkt der Grippewelle noch bevor“, lässt Franke wissen. Zu den Risikopatienten zählen ältere oder immunschwache Personen sowie Kinder und Jugendliche. Franke: „Bei ihnen ist die Ansteckungsgefahr besonders hoch, denn Kinder haben mehr und engere Kontakte, etwa in Kindergärten oder Schulen.“