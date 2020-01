Chinesische Corona-Plage trifft auch Tiroler Firmen

Peking – Die Verbreitung des Coronavirus macht auch Tiroler Firmen, die in China vertreten sind, zu schaffen. Betroffen ist beispielsweise Swarovski, das China zu seinen wichtigsten Wachstumsmärkten zählt. „Aufgrund der aktuellen Situation haben wir als Vorsorgemaßnahme die Swarovski-Geschäfte in der Provinz Hubei geschlossen. Die Auswirkungen auf das Geschäft können jedoch derzeit noch nicht beziffert werden“, erklärte das Unternehmen auf TT-Anfrage. Die Produktion aus China hat Swarovski vor vier Jahren abgezogen und ist in dem Land mit über 400 Shops vertreten: „Uns ist bisher nicht bekannt, dass einer unserer Mitarbeiter von der Krankheit betroffen ist.“ Auch in Tirol gilt Swarovski als Magnet für China-Urlauber. Auch dieses Geschäft dürfte nun etwas leiden. „In den Swarovski Kristallwelten Wattens und den Stores Innsbruck und Wien erwartet man aufgrund des Coronavirus und des damit verbundenen Gruppenreiseverbots und Flugstopps einen vorübergehenden Rückgang von Gästen aus China“, befürchtet Swarovski.

Die Tiroler Plansee-Gruppe wiederum ist inklusive ihrer Joint-Venture-Werke mit vier Standorten und insgesamt 1400 Mitarbeitern in dem Land vertreten. Aufgrund des chinesischen Neujahrsfestes, in dem 400 Millionen Chinesen im Kreis ihrer Familien bis zu 15 Tage lang das Neujahr feiern, weshalb ohnehin viele Schulen, Geschäfte und Betriebe geschlossen haben, halten sich die Auswirkungen auf die Standorte in China noch in Grenzen, erklärt Plansee-Chef Bernhard Schretter gegenüber der TT. „Seitens der Regierung wurde der chinesische Neujahrsurlaub um ein paar Tage verlängert. Die Frage ist jetzt, wann die Behörden wieder die Freigabe erteilen und die Mitarbeiter wieder an den Arbeitsplatz anreisen können“, sagt Schretter. „Was wir intensiv beobachten, sind die Warenlieferungen ins Land und innerhalb des Landes selbst. Hier gibt es viele Anzeichen, dass es zu Störungen kommen wird“, fürchtet der Manager. „Wir versuchen, die Warenflüsse an unsere Kunden aufrechtzuerhalten.“ Für Aussagen zu den Auswirkungen auf das Geschäft sei es noch zu früh.