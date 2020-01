Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Auf der italienischen Seite der Grenze setzt man also auf Information. So heißt es auf der Homepage der Südtiroler Landesregierung, dass „im Sinne einer bürgernahen Verwaltung und gemäß den Grundsätzen der Transparenz“ das Land Südtirol den weitestgehenden Zugang zu Informationen über seine Tätigkeiten gewährleiste. Und gewährleistet wird das „jedem“, heißt es wörtlich.

Die erwähnten Dokumente zur Skischaukel hat der Südtiroler Projektbetreiber, die Drei Zinnen AG, für die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) eingereicht. Eine solche Prüfung ist auf italienischer Seite ebenso nötig wie in Tirol. Auf Osttiroler Seite ist man noch nicht so weit, Projektant ist hier die Schultz Gruppe. „Im April oder Mai werden alle Unterlagen für die UVP einreichfertig sein“, erklärt Heinz Schultz.

Ist das Verfahren älter als etwa ein Jahr, so muss man damit rechnen, sich durch Aktenordner zu arbeiten. „Für Verfahren vor Dezember 2018 sind die Unterlagen in Papierform, nach Dezember 2018 in elektronischer Form (soweit technisch möglich) aufzulegen“, heißt es in der Erklärung des Landes. Und: „Außerdem haben die Parteien des Verfahrens im Zuge der verfahrensrechtlichen Akteneinsicht die Möglichkeit, bei der Behörde in die Projektunterlagen Einsicht zu nehmen.“ Zu den Amtsstunden, wie erklärend hinzugefügt ist.