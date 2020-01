Notruf von Bayern-Trainer Flick verstimmt Sportdirektor Salihamidzic

Flicks Vorgehen ist nachvollziehbar. Als Trainer ist er in letzter Instanz verantwortlich für den Erfolg und die Saisonziele – sprich Titel. Da ist es für ihn sinnvoll, frühzeitig zu mahnen, notfalls auch extern. Der 54-Jährige spielt in den kommenden Wochen und Monaten auch um seine weitere Zukunft als Trainer des FC Bayern.

Diese ist nur bis zum Saisonende fixiert. Flick formulierte es in Doha selbst drastisch: „Wir sind hier bei Bayern München. Und da ist es so: Wenn du in der Bundesliga Zweiter wirst mit einem Tor Unterschied, hast du keine gute Saison gespielt.“ Die Bayern gehen mit vier Punkten Rückstand auf RB Leipzig in die Rückrunde.