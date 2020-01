Trumps Unterstützung für iranische Demonstranten "Krokodilstränen" für Regierung

Kufstein – Schwarz-Grün in Tirol sieht im türkis-grünen Regierungsprogramm auf Bundesebene Herausforderungen, auch finanzieller Natur. Etwa im Bereich der Finanzierung des öffentlichen Verkehrs – Stichwort österreichweites Öffi-Ticket – müsse noch geklärt werden, wer die Kosten dafür tragen soll. Ebenso herausfordernd wird für Tirol laut LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) die Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen.

„Der Steuerzahlerin ist das wurscht, ob das aus dem österreichischen Töpfchen kommt oder aus dem Tiroler Töpfchen“, sagte Felipe am Donnerstag zum geplanten Öffi-Ticket bei einer Pressekonferenz nach der Regierungsklausur in Kufstein. Die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs müsse man aber nun „völlig neu aufstellen“. Nicht zuletzt deshalb, weil diese im Jahr 1999 im Finanzierungsgesetz für den öffentlichen Verkehr festgeschrieben wurde und sich die Öffi-Nutzung seither verändert habe. Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bezeichnete das Vorhaben jedenfalls als „engagiert“ und verwies darauf, dass zuerst die Systeme untereinander abgestimmt werden müssen.

Für Platter weist das Regierungsprogramm in der Gesamtschau aber ein „klares Profil“ auf. Die Verhandler hätten nicht nur „den kleinsten gemeinsamen Nenner gesucht“. Dass es erstmals ein Transitkapitel in einem Programm gibt, verbuchte er als Erfolg, da „eins zu eins alle Forderungen Tirols“ enthalten seien. Darunter etwa die Korridormaut oder das sektorale Fahrverbot. „Alle Transitmagneten werden angegangen“, sagte Felipe und zeigte sich erfreut, dass auch das umstrittene Thema Dieselprivileg besprochen werden soll. Ob tatsächlich alle Vorhaben in nur einer Legislaturperiode ihre Wirkung entfalten können, bezweifelte sie aber.