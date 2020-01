SsangYong Korando: Schicker Alleskönner zum heißen Preis

„Tut es nicht auch ein kleineres Auto?“ – Die Frage nach der Sinnhaftigkeit eines SUV hat sich nach dem Einsteigen in den Korando schnell erledigt. Man sitzt erhaben, der Komfort ist unvergleichlich, das Fahrgefühl fast schon herrschaftlich. Wer hier zu viele Superlative vermutet, mache eben die Probe aufs Exem­pel. Dem Korando gelingt es zudem, den Eindruck von Wertigkeit zu vermitteln. Das Hochglanz-Interieur kratzt an einer Klasse höher, die Haptik ist hervorragend.

Auch technisch macht der bullige SsangYong nun auf dicke Hose. Neben den serienmäßigen LED-Scheinwerfern bekommt man je nach Konfiguration das elektronische Komplettpaket. Von Spurhalte-, Querverkehr- und Totwinkelassistenten über den adaptiven Tempomaten bis hin zum autonomen Bremssystem ist so ziemlich jedes Hightech-Feature vertreten. Gerade Puristen freuen sich, dass die vielfältigen Sensoren und ihre Rückmeldung individuell angepasst werden können. Was teilweise auch ratsam scheint, denn sonst wird knappes Ausparken im Berufsverkehr schnell zur vielstimmigen Warnsignal-Kakophonie.

Motorisch ist man mit dem angenehm laufruhigen 1,6-Liter-Dieselaggregat in allen Lagen gut bedient. Die 136 PS liefern erwartungsgemäß keine Leistungsexplosion, allerdings liegt jederzeit ein sattes Drehmoment an. In Verbindung mit der fein abgestimmten 6-Stufen-Automatik, die per Schaltwippen overruled werden kann, ist eine durchaus sportliche Fahrweise möglich. Das Fahrwerk ist tadellos und schafft den Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit. Das Platzangebot ist selbst für die Fahrzeugklasse großzügig. Auch hinten sitzt man äußerst bequem, sogar am sonst oft so verhassten Mittelsitz.