Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Die Prognose war ambitioniert — und dennoch falsch. Denn der Flughafen Memmingen übertraf im abgelaufenen Jahr sein selbstgestecktes Ziel. Trotz der zweiwöchigen Komplettschließung im September verzeichnete Schwabens Airport einen Passagierzuwachs von 15,4 Prozent. Zählten die Verantwortlichen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1,492.553 Passagiere, so waren es in den vergangenen zwölf Monaten 1,722.764 Fluggäste (+15 %), die von und nach Memmingen geflogen sind. Und das, obwohl der Flughafen in der zweiten Septemberhälfte aufgrund der Verbreiterung seiner Start- und Landebahn zwei Wochen stillgelegt war (die Tiroler Tageszeitung berichtete). „Das Jahr 2019 war eine besondere Herausforderung", bilanziert Airport-Geschäftsführer Ralf Schmid. „Umso erfreulicher ist das positive Ergebnis, das eindrucksvoll zeigt, welche Stellung der Flughafen Memmingen mittlerweile in der Region einnimmt." Er sei als wichtiger Bestandteil der Verkehrsinfrastruktur längst nicht mehr wegzudenken.