Hochzeitsmesse, Disco, Eisklettern: Das ist am Wochenende los in Tirol

Innsbruck – Das neue Jahr nimmt langsam Fahrt auf und mit ihm ein buntes Veranstaltungsprogramm für Klein und Groß: Gefeiert und getanzt werden kann dieses Wochenende bei der Silent Disco in Innsbruck, mit viel „Tumult“ am Eislaufplatz vor dem Sillpark, auf den Rahmenveranstaltungen der ersten World Winter Masters Games in Innsbruck, in der p.m.k beim Sofa-Festl, auf dem Jungbauernball in Rum, beim „Naz-Ausgraben“ in Wattens und bei Vollmond am Kellerjoch. Für den schönsten Tag in ihrem Leben rüsten können sich verliebte und verlobte Paare auf der großen Hochzeitsmesse in Innsbruck, und auch im Tannheimer Tal wird‘s romantisch, wenn hunderte bunte Heißluftballone beim Internationalen Ballon-Festival in den Himmel steigen. Auch Sport-Fans kommen dieses Wochenende wieder auf ihre Kosten: Von Splitboard-Festival und Langlauf-Camp am Achensee über Eiskletter-Festival in Osttirol bis hin zum Open Faces Freeride Contest Kappl und dem Kaiser Maximilian-Lauf in Seefeld sollte für jeden etwas dabei sein. Alle Details: