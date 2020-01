Causa Pelzmäntel: Weitere Betroffene in Tirol, Ruf nach Sammelklage

Kufstein – Das Standortmarketing organisiert gemeinsam mit Partnern von Freitag, 17. Jänner, bis Samstag, 18. Jänner, in den Kufstein Galerien und im Inntalcenter das Berufsfestival PLUS. Junge Menschen können hier erste Kontakte zu interessanten Lehrbetrieben knüpfen.

Die Veranstaltung bietet regionalen Lehrausbildungsbetrieben die Chance, sich interessierten Jugendlichen an einem Stand zu präsentieren. So können die Schüler und ihre Eltern wertvolle Kontakte zu lokalen Ausbildern knüpfen und sich über vielfältige Lehrlingsangebote im Bezirk Kufstein informieren. Die Zielgruppe des Berufsfestivals PLUS sind Lehrstellensuchende der achten und neunten Schulstufe aller Schulen im Bezirk Kufstein.