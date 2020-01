Skitour zum Goisele: Auf den Balkon der Lienzer

Lienz – „Hat die Schleinitz an Huat, wird’s Wetter guat. Hat die Schleinitz an ,Sabel‘ (Säbel), wird’s Wetter miserabel.“ Diesen Satz bzw. diesen alten „Wetterspruch“ werden wohl eher nur die Osttiroler verstehen. Kurz erklärt: Die Schleinitz (2904 m) ist der markanteste Berggipfel nördlich der Stadt Lienz, am westlichen Ende des Zettersfelds. Hüllt sich der Gipfel, also die Spitze in Wolken, soll das Wetter gut bleiben bzw. besser werden. Liegen die Wolken allerdings bandförmig, säbelartig unterhalb des Gipfels, ist mit einer beginnenden Wetterumstellung zu rechnen.

Ob man sich wirklich immer auf diese Bauernregel verlassen kann, sei allerdings dahingestellt. Ohne Hut und ohne Säbel, maximal mit ein paar harmlosen Schönwetterwolken, zeigte sich zuletzt die Sonnenstadt Lienz, als wir zu unserem wöchentlichen Tourenausflug aufbrachen. Es ging hinauf auf das Zettersfeld, von dort hinüber zum Schoberköpfl und weiter auf das Goisele, auch als Goiselemandl (2433 m) bekannt.

Die Aussicht ist gewaltig (1): Nach Osten öffnet sich etwa das Kärntner Tor. Das Ziel in greifbarer Nähe: Die Pyramide ist das Goisele, links erhebt sich die Schleinitz (2). Seit 2019 gibt es am Gipfel des Goisele dieses Kreuz (3). Fotos: flex

Eine leichte und kombinierte Pisten-Freigelände-Skitour (Gipfelanstieg mittelschwierig) mit sonnigen 800 Aufstiegshöhenmetern ab der Fasching­alm. Ein Ausflug, der auch für Neueinsteiger geeignet ist. Vor allem landschaftlich überzeugt diese einfache Tour. Nach Süden hin hat man permanent die beeindruckenden Türme der Lienzer Dolomiten im Visier, am Gipfel wird man zudem mit vielen Dreitausendern der Schobergruppe verwöhnt.

So kommt man hin: Von Lienz aus fahren wir mit dem Auto ca. 13 Kilometer bergwärts (keine Mautstraße) bis hinauf zum Parkplatz bei der Faschingalm. Dort lassen wir unseren fahrbaren Untersatz stehen und schnallen die Ski an. Leider ist das Berggasthaus Faschingalm in diesem Winter geschlossen. Aber keine Angst, auf den Einkehrschwung nach bzw. während der Tour hinauf zum Goisele muss man nicht verzichten. Im Skigebiet Zettersfeld gibt es andere Möglichkeiten, sich zu stärken.

Entlang der Piste oder etwas nebenbei folgen wir gemütlich dem Aufstieg nach Norden bis hinauf in Richtung der Liftstation beim Steinermandl. Man muss nicht unbedingt auf der Piste aufsteigen, denn direkt neben dem präparierten Terrain bietet sich auf den weiten Almenflächen genügend freier Platz, um sich zu entfalten.

Es ist noch zeitig in der Früh. Der Liftbetrieb hat seinen Betrieb noch nicht aufgenommen und so langsam lassen sich die ersten Sonnenstrahlen blicken. Am Zettersfeld herrscht noch gähnende Leere im morgendlichen Sonnenlicht. Nur ein Tourengeher ist bereits unterwegs. Und auf diesen schließen wir auf. „Guten Morgen. Wohin des Weges?“, erkundigen wir uns. „Eigentlich wollte ich auf die Schleinitz, aber es werden wohl die Sattelköpfe werden“, erzählt uns Martin aus Stribach (Dölsac­h). Aus einem freundlichen „Guten Morgen“ wird schnell ein netter „Ratscher“ und wir steigen gemeinsam hinauf bis zum Steinermandl. Der 50-jährige Osttiroler kennt sich in den Osttiroler Bergen aus und seine Erzählungen werden interessanter und spannender. Der Aufstieg entlang der Piste hinauf bis zur Bergstation beim Steinermandl (2213 Meter) vergeht wie im Flug und die paar steileren Passagen sind schnell vergessen.

Die ersten 400 von 800 Höhenmetern sind geschafft. Wir folgen noch ein Stück der Piste in Richtung Westen, vorbei am Schoberköpfl, dann leicht bergab, bis wir das gesicherte Skigebiet verlassen. Auch der weitere Verlauf der Tour ist nicht schwierig, befindet sich aber im freien Skigelände.

Wir folgen den Spuren nach Westen weiter. Vor uns und halblinks zeigt sich die Schleinitz, rechts davon ist bereits das Goisele zu sehen – ein pyramidenförmiger Schneegupf. Obwohl Martin eigentlich zu den Sattelköpfen wollte, entscheidet er sich kurzerhand, mit uns gemeinsam zum Goisele weiterzugehen.

Entlang des Grates, mit herrlichem Ausblick auf die Sonnenstadt Lienz, zu den Dolomiten und zu einigen Dreitausendern der Schobergruppe bzw. in Richtung Debanttal, ist das Goisele nicht mehr weit entfernt. Bis zum Gipfelanstieg stellt diese Tour überhaupt kein Problem dar, erst der Aufstieg zum Gipfelkreuz muss als mittelschwierig eingestuft werden. Der Grund: Die finalen 100 Höhenmeter hinauf zum Gipfel sind aufgrund des regen Besuches häufig rutschig und auch steil, mitunter nach Norden hin auch lawinengefährdet.

Wer nicht mit den Ski bis zum Gipfel will, kann die letzten Meter bis zum Goisele auch zu Fuß in Angriff nehmen. Ein paar Spitzkehren noch und wir sind am Ziel. Ein kleines schmuckes Gipfelkreuz mit bunten Gebetsfahnen ziert das Gipfelbild. „Mit der Kraft der Jugend und der Weisheit der Alten die Heimat erhalten“, ist am Gipfelkreuz zu lesen, welches im Jahre 2010 von den Thurner Raurakl (Brauchtumsverein) errichtet wurde.

Vor uns zeigt sich die Schleinitz, nach Norden hin präsentieren sich Petzeck und Co., nach Süden hin die Lienzer Dolomiten. Im Osten öffnet das Kärntner Tor (Übergang Osttirol

Kärnten) seine Pforten. Für uns ist es an der Zeit, sich von Martin und dem Goisele zu verabschieden.

Es geht wieder zurück. Entlang der Aufstiegsroute bis zum Steinermandl und von dort über fast menschenleeres Pistengelände bis zurück zum Ausgangspunkt unserer Tour bei der Faschingalm. Als Einkehrschwung bietet sich das Bergrestaurant Steinermandl an oder man fährt bis zum Naturfreundehaus oder bis zu Meckis Alm zurück. (flex)