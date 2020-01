Erste Bank Eishockey Liga - 38. Runde

Innsbruck – Nach sechs Niederlagen in Serie und festgefahren am vorletzten Platz der Erste Bank Eishockey Lig­a, den es vor den verbleibenden fünf Runden tunlichst zu halten gilt, ist die Erwartungshaltung rund um die Innsbrucker Haie (eher) in den Keller gewandert. Sorgenkind Scott Darling stand gestern beim Training wieder am Eis und dürfte nach seiner kurzen Pause wieder das Tor der Haie hüten. Mit der sprichwörtlich „letzten Chance“ angesichts bislang überschaubarer Leistungen und der Tatsache, dass der 31-jährige Amerikaner auf Tiroler Boden mehr bei Freizeitaktivitäten als auf der Eisfläche „glänzte“.

Für Linz geht es darum, einen Platz in den Top Five – diese Teams sind nach dem Grunddurchgang fix fürs Play-off-Viertelfinale qualifiziert – zu halten. „Zuhaus­e müssen wir unsere Spiele gewinnen. Wir wollen unbedingt in den Top Five bleiben. Jedes Spiel trägt jetzt Play-off-Charakter“, diktiert Tirols Linz-Manager Christia­n Perthaler, dass in der EBEL Crunch-Time herrscht.