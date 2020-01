Kein rechtskräftiger Naturschutzbescheid: Aus für Audi-Eispiste in St. Anton

St. Anton –Driftende Autos, PS-starke Motoren und eine riesige, 16.000 m2 große Eisfläche – „Audi Ice Experience“ heißt die Veranstaltung, die seit dem 4. Jänner in St. Anton stattfand. Dafür wurde beim Ortsteil St. Jakob ein großes Gelände auf einer Wiese angelegt, wo Kunden bis 12. Jänner die Fahrzeuge der Marke testen und die „Grenzen des Fahrbaren“ ausloten sollten. Laut Beschreibung sollte es „das ultimative Fahrerlebnis auf Eis und Schnee“ sein. Doch nun fand die Veranstaltung der Porsche Austria GmbH & Co OG, des Importeurs von Audi in Österreich, ein vorzeitiges Ende.